تحرير 200 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنوفية

تكثف مديرية التموين في محافظة المنوفية، جهودها في ضبط الأسواق والمخابز وتحرير المخالفات مع الأماكن المختلفة، وتحرر 200 محضر تمويني متنوع في إطار الحملات على قرى ومدن المحافظة، وفق توجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، وتحت إشراف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

التحفظ على سلع غذائية ومواد تموينية

وقال عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، إنّ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز نجحت في ضبط عدد من السلع الغذائية والمواد التموينية، وتحررت محاضر بها والتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار رسمي بشأنها.

وأضاف مدير مديرية التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن الحملات التفتيشية تكون صباحية ومسائية، وأحيانا تكون حملات مكبرة على مركز للمرور على كل الأماكن، مشيرا إلى أنّ الحملات الصباحية تشمل المرور على المخابز، والتأكد من الالتزام بالمعايير والتوجيهات الدورية.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

على صعيد متصل، نجحت مديرية الطب البيطري بالمنوفية في ضبط 35 طنًا من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكبرة على عدد من المراكز، في إطار جهود إدارة المجازر في المديرية، وتحت إشراف الدكتور رفعت حماد مديرية مديرية الطب البيطري في المنوفية.