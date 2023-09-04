جهاز 6 أكتوبر: حملات لإزالة الإشغالات بالمحور المركزي وميدان الحصري

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة إشغالات موسعة صباحية ومسائية لإزالة التعديات بمختلف أحياء المدينة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمحاور الرئيسية وإيقاف أعمال مخالفات البناء وتحويل النشاط، بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بمشاركة قوة من شرطة التعمير وأمن الجهاز؛ تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

فتح الطريق أمام المارة لتسهيل حركة المرور

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الحملة استهدفت المحور المركزي وأسفرت عن إزالة التعديات والاستحواذ على الطريق العام وفتحه أمام المارة لتسهيل حركة المرور، كما جرى شن حملة ليلية بمنطقة الحصري بالكامل، بقيادة ماهر سعد، إذ جرى رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين تحت إشراف إدارة رئاسة الأحياء بالتعاون مع إدارتي الأمن وشرطة المرافق.

مواجهة مخالفات البناء

وأضاف أنه جرى إيقاف مخالفتي بناء في مهدهما، وتمثلت تلك المخالفات في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء للقطعة رقم 662 بالمجاورة الثالثة بالحي الأول والقطعة رقم 738 بالحي الثالث؛ إذ جرى التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

وأشار إلى أنه جرى شن حملة على القطاع الجنوبي لرفع الإشغالات بالحي الأول تحت إشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، وبتأمين من شرطة المرافق بقيادة الرائد معتز الراوي بالاشتراك مع إدارة الأحياء برئاسة فريد شوقي.

وأفاد بأن الحملة قامت بإزالة مخالفات بدروم بالقطعة رقم 775 بالحي الخامس عقد ثاني؛ لقيام مالك القطعة بتحويل النشاط من جراج إلى مخزن أجهزة منزلية، وتم التحفظ على 13 دفاية كهربائية و11 كرسي بلاستيك و5 تربيزات معدن و2 تربيزة بلاستيك و20 كرسي خرزان و8 مساند تربيزة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز لحين رجوع الشيء إلى أصله مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح النجار، أن الحملة ضبطت سيارة تقوم بأعمال إلقاء مخلفات البناء داخل قطع أراضي الحي التاسع بقيادة محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي وتم التحفظ عليها بمساعدة رجال أمن الجهاز تحت إشراف العميد أحمد فوزي وحازم محمد مدير الأمن.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه في حالة وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن 15100 على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.