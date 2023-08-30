مصرع شاب غرقا بساحل العريش.. «هرب من الحر للموت»

وسط حالة من الحزن، اصطف أهالي رفح أمام مستشفى العريش، بوجوه يكسوها الوجع، وأصوات مهزومة تدعو الله أن تسمع كلمة تحنو عليهم، وخبرا يطمئن قلوبهم بأن مصابهم الذي هرب من حرارة الجو بممارسة السباحة في أحد الشواطئ، أصبح بحالة جيدة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

فشلت كل المحاولات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام في إنقاذ الشاب محمد عبد الله البالغ من العمر 24 عامًا؛ ليفارق الحياة بسبب دخول المياه في القفص الصدري وانسداد الجهاز التنفسي بشكل تام، ما أدى إلى صعوبة التنفس، وذلك حسبما صرح مصدر طبي.

انتشال غريق ساحل بحر العريش

وكان فريق المنقذين بساحل بحر العريش، تمكن من انتشال شاب غرق خلال السباحة بالقرب من منطقة الأيوبي بساحل بحر العريش، ونقل إلى مستشفى العريش بسيارة إسعاف، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءت القانونية، واستخراج تصريح الدفن.

«فريق المنقذين» يُحذر من السباحة بسبب التقلبات المناخية

يذكر أن فريق المنقذين التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، حذر من السباحة في هذا التوقيت، من خلال بيان له، موضحًا أن هناك تقلبات مناخية تؤدي إلى تكاثر الدوامات والغرق بساحل البحر.