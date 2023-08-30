إنقاذ شاب من الغرق بساحل بحر العريش.. ونقله إلى المستشفى

تمكن فريق المنقذين بساحل بحر العريش، من إنقاذ أحد الشباب غرق خلال السباحة وقال مصدر بهيئة الأسعاف في بيان له، إنه جرى نقل أحد الشباب يبلغ من العمر نحو 24 عاما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام بعد تعرضه للغرق بساحل بحر العريش اليوم.

إسعافات أولية للشاب

وأضاف المصدر، أنه جرى عمل الإسعافات الأولية للشاب قبل نقله لمستشفى العريش العام.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، في بيان، أنه جرى استقبال شاب في حالة كبيرة من الأعياء لتعرضه للغرق بساحل بحر العريش.

محاولات استخراج المياه من الجهاز التنفسي للشاب

وأضاف المصدر الطبي، أنه تجرى الآن محاولات إخراج المياه من الجهاز التنفسي، والذي تعرض لانسداد جزئي في عملية التنفس، مضيفا أنه يجرى وضع الشاب الغريق تحت العناية الطبية الدقيقة لإخراج كميات المياه من صدره.

الإنقاذ تحذر من السباحة بسبب التقلبات المناخية

يذكر أن فريق المنقذين التابع لمديرية الشباب الرياضة بشمال سيناء، حذر الشباب من الدخول خلف الأمواج في هذا التوقيت، موضحا أن هناك تقلبات مناخية، ودوامات كثيرة تؤدي إلى الغرق.