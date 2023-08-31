انتشال جثمان شاب غرق في ساحل بحر العريش

انتشل فريق المنقذين بساحل بحر العريش، جثمان شاب في الثلاثينات من عمره، بعد أن جرفه التيار إلى داخل البحر خلف الأمواج، خلال السباحة، ولم تستطع الإسعافات الأولية في إنقاذ حياته.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوجود غريق في ساحل بحر العريش، وجرى نقله إلى قسم الإسعافات والطوارئ بمستشفى العريش العام، وكشف المحضر أن الشاب غرق نتيجة انسداد مجرى التنفس في القفص الصدري، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى إيداع الجثة في ثلاجة المستشفى، لحين استخراج تصريح الدفن وكتابة المحضر الرسمي بأسباب الوفاة للحالة.

وفاة غريق آخر في ساحل العريش أمس

ويشار إلى أن غريق آخر توفى أمس، ويبلغ من العمر 24 عاما، وفشلت الإسعافات الأولية في انعاشه، لدخول المياه بكثرة في الجهاز التنفسي، وكان فريق المنقذين التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قد حذر في بيان له، الأهالي والشباب، من الدخول في البحر للسباحة، لوجود دوامات كثيرة بسبب التقلبات المناخية المفاجئة وأرتفاع الأمواج.