مؤلف سيرة بايدن الذاتية: انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية لن يكون مفاجأة

قال فرانكلين فوير كاتب سيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ انسحاب الرئيس من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بحلول نهاية العام، لن يكون بمثابة صدمة كاملة له.

وسئل كاتب السيرة الذاتية، الذي سيصدر كتابًا عن أول عامين لبايدن في منصبه هذا الأسبوع، في برنامج «لقاء الصحافة» على شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، عن رأيه في حال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، فأجاب قائلًا: «أود أن أقول ذلك، سيكون ذلك مفاجأة بالنسبة لي لكنها لن تكون صدمة كاملة».

القدر في حياة الرئيس الأمريكي

وأشار إلى أن بايدن يتحدث دائمًا عن مفهوم القدر في حياته، حيث يعتبرها كلمة ذات معنى ديني بالنسبة له، ويقول دائمًا أنه لا يستطيع التنبؤ بمستقبله، وأوضح أنه عندما يتحدث عن مستقبله، يشير دائمًا إلى مفهومي القدر والمصير.

كتاب السياسي الأخير

وأوضح كاتب السيرة الذاتية، أن كتابه الجديد يحمل عنوان «السياسي الأخير»، ويستعرض كيف تم التهميش والاستهانة بجو بايدن، وكيف استفاد من ذلك لصالحه، كما يقدم نظرة عميقة في مسيرة بايدن المهنية والتقنيات التي يستخدمها في تنفيذ مهامه الرئاسية.

رؤية واضحة رغم كبر السن

وختم حديثه قائلا: «جو بايدن كبير في السن، وعلى الرغم من عدم تخصصي في أمراض الشيخوخة، إلا أنه يظهر أنه شخص يهتم بالتفاصيل ويتمتع برؤية واضحة، إنه شخص تكنوقراطي بامتياز ومتفاني حقًا في فهم تعقيدات السياسة، إنه رئيس نشيط للغاية ويدير العديد من الأمور في البيت الأبيض».

وبحسب تقرر «إن بي سي» فإنه على الرغم من إعلان بايدن عن حملته الرئاسية للانتخابات عام 2024، إلا أنه لم يشير إلى فكرة الانسحاب من السباق حتى الآن، وقد واجه الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا تساؤلات حول عمره وقدرته على القيام بمهام الرئاسة في حال فوزه بولاية ثانية.