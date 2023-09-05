«صاحبة السعادة» تفاجئ ماجد الكدواني في الاستديو.. «عينه دمعت»

استضاف برنامج «صاحبة السعادة»، من تقديم الإعلامية القديرة إسعاد يونس، المذاع على شاشة «قناة dmc»، النجم الكبير ماجد الكدواني، حيث فاجأ البرنامج الجمهور بموهبة شابة جديدة في الغناء، وهي ابنة ماجد الكدواني «ساندرا»، صاحبة الصوت الجميل.

وغنت «ساندرا» لأبيها أغنية «شبهك»، وسط اعجاب كبير من الجميع، وقدمتها الإعلامية إسعاد يونس كمفاجأة لوالدها، قائلة: «بتونس بماجد كده من غير ما أقدم له أي حاجة»، وكانت المفاجأة هي تواجد ابنته لتغني أمامه في استوديو البرنامج أغنية «شبهك».

وتفاجأ «الكدواني» بتواجد ابنته وبموهبتها التي استمع إليها الجمهور لأول مرة، لتدمع عيناه ويحتضنها بعد انتهائها من تقديم الأغنية وسط التصفيق الحار وتشجيع جميع من في الاستوديو.