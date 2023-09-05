نشوب حريق في مخلفات قمامة خلف قاعة أفراح بالمريوطية

اندلع حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح في المريوطية بأبو النمرس بالجيزة، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح بالمريوطية.

وانتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث وقوة من الحماية المدنية وبالانتقال تبين نشوب الحريق بمخلفات قمامة على مصرف اللبيني خلف قاعة أفراح، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، ويرجح أن الحريق سببه مصدر اشتعال بطيء، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.