بدء استقبال تحويلات حجز أراضي «بيت الوطن» للمصريين في الخارج

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بدء الحجز الإلكتروني الخاص بمشروع «بيت الوطن» المرحلة التاسعة، للمصريين بالخارج، لـ 2530 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، وهي: «6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، الشيخ زايد، 15 مايو، السادات، الشروق، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة، العبور الجددية، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة، حدائق العاصمة».

اليوم بدء التحويلات البنكية

وأضاف وزير الإسكان، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، تجرى التحويلات للحجز متضمنة الكود البنكي لمدة 3 أسابيع متتالية، منوها بأن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

الطرح بالتعاون بين الإسكان البنك المركزي ووزارة الإتصالات

وأكد أن طرح الأراضي المذكورة سلفا، تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية، للمصريين العاملين بالخارج، لتلبية حاجتهم في الحصول على مسكن خاص بهم يربطهم بوطنهم، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يأتي بالتعاون والتنسيق بين وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك المركزي المصري، ووزارة الإتصالات.