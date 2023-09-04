متحدث الإسكان: مصر بحاجة لـ30 مدينة جديدة للخروج من الوادي الضيق

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر شهدت طفرة كبيرة في المدن الجديدة، خاصة في ظل الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية وخطط تنمية العمران المصري حتى 2050.

المساحة المأهولة بالسكان

وأوضح «خطاب»، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»: «ضاعفنا المساحة المأهولة بالسكان ووصلنا المساحة المأهولة بالسكان من 6% لـ14% من مساحة مصر».

وزارة الإسكان

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تمكنت من تنفيذ 2.8 مليون وحدة سكنية آخر 10 سنوات، وذكر أن مصر تزيد كل سنة حوالي 2 مليون نسمة، وهذا يعني أننا بحاجة لـ30 مدينة جديدة للخروج من الوادي الضيق، ومخطط مصر آخر 9 سنوات أكد الحاجة لتوسع عمراني أفقي جديد لاستيعاب الزيادة السكانية، وتم دعم ذلك من خلال شبكة طرق ومرافق تستوعب هذه الزيادة».

وتابع بأن آخر 9 سنوات تم إنشاء 14 مدينة جديدة، ووصلنا اليوم لـ43 مدينة جديدة بها عمران قائم على كافة المستويات.