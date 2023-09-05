سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مختلف البنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في أبرز البنوك، وفقاً لآخر تحديث شهدته أسعار العملات وأوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.