سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-9-2023 ثباتًا في الأسواق والمحال التجارية، عند نحو 64 إلى 65 جنيها للمستهلك مقارنة بأسعار أمس، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 5-9-2023 قيمة 64 جنيها للمستهلك في المحال التجارية، بينما سجلت في بورصة الدواجن داخل المزارع 56 جنيهًا للتنفيذ مع التجار.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المتعاملة مع الجمهور بالمحال التجارية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 5-9-2023 للمستهلك، كما يلي.

أسعار الدواجن البيضاء

الدجاج الساسو: 105 جنيهات.

الدجاج البلدي: 118 جنيها.

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 64 جنيها.

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 56 جنيها في المزرعة.

سعر الدجاج الأحمر: 66 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق يتراوح بين 155 و160 جنيهًا