أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 1-9-2023.. «اعرف الكيلو بكام»

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 انخفاضًا في الأسواق والمحال التجارية، إذ تراجعت بقيمة جنيه واحد فقط في سعر الكيلو ليستقر عند 64 جنيها للمستهلك مقارنة ب 65 جنيهًا أمس، بحسب البورصة العامة للدواجن وأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 1-9-2023 ، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 1-9-2023 الجاري 64 جنيها للمستهلك، بينما سجلت في بورصة الدواجن داخل المزارع 56 جنيهًا.

الدجاج الساس: 104 جنيهات

الدجاج البلدي: 118 جنيها

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 63 جنيها

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 58 جنيها في المزرعة

سعر الدجاج الأحمر: 63 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن- سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.