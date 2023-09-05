مطار مرسى علم يستقبل 6 آلاف سائح من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 29 رحلة طيران من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مكثفة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم يفيد بوصول 29 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا، تقل حوالي 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك ضمن 133 ‪ رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل السياح

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنه يتم استقبال السياح الأجانب بالفنادق بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة بواسطة فرق العلاقات العامة، وسرعة التسكين بالغرف في أسرع وقت وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

ولفت الخبير السياحي إلى أن هناك ارتفاعًا في نسبة الإشغالات بالفنادق منذ بدء موسم الصيف الجاري، وكسرت حاجز 90% في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي استقبلت سياح من 12 دولة أجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.