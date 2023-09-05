تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متوسطة في رمسيس وتقاطع صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية 9 سبتمبر 2023.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية.

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

كوبري حدائق القبة

وعند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى كوبري الفنجري، توجد كثافات نسبية أيضا، ويتكرر الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كورنيش النيل

ويشهد كورنيش النيل للقادم من المظلات كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، وبالنسبة إلى المتجه للمؤسسة، فهناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

الحالة المرورية في شارع الهرم الرئيسي

ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية.