الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. سيولة بميدان مصطفى محمود

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، الحالة المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأثنين، إذ يشهد نفق الأزهر انتظامًا في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق من الأقاليم وحتى القاهرة كثافات مرورية، وكذلك الأمر من المنيب للأوتوستراد للتجمع.

كثافات مرورية في المعادي

كما ظهرت كثافات مرورية للاتجاه العكسي للقادم من المعادي وحتى منطقة الجيزة، كما ظهرت كثافات مرورية في الاتجاه القادم من من منطقة التجمع وحتى منطقة البساتين وزهراء المعادي.

أما في شوارع محافظة الجيزة، فقد ظهرت سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ومن نزله كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الجامعة.

أما محور صفط فقد شهد كثافة مرورية تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، وتوقف الطريق الدائري في القادم من أكتوبر للمهندسين ووسط البلد، كما أن الحركة المرورية إجباري في نفق حازم حسن ومنه الى منطقة المحور، مع غلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة والتي تسببت في بعض الكثافات المرورية.