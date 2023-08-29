تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متوسطة ونسبية في بعض المناطق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

وقالت «الحملاوي» إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وإن اتجهنا إلى كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

الحالة المرورية عند كوبري المطار

وأضافت، أنّ هناك كثافات نسبية عند كوبري المطار ستختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار، وفي كوبري الحدائق، فإن القادم من الزاوية ويتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات سيشهد كثافات مرورية بسيطة متحركة.

غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور

وأشارت، إلى وجود غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور من أجل استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق، وسيستمر هذا الغلق حتى 16 فبراير من العام المقبل، كما أنّ الطريق الدائري للقادم من أكتوبر مازال مغلقا، والاتجاه إجباري من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج للمتجه إلى مناطق شرف القاهرة.