الحالة المرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى اليوم.. سيولة في الكورنيش

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ففي محافظة القاهرة تزداد الكثافات المرورية مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وفي منطقة الكورنيش هناك سيولة مرورية من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد والكورنيش للمتجه إلى المؤسسة هناك سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة

وظهرت كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقة العباسية حتى منطقة غمرة، كما ظهرت سيولة مرورية في اتجاه العباسية، إضافة إلى وجود كثافات مرورية أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، كما ظهرت كثافات مرورية في المتجه من ميدان التحرير وحتى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وكذلك شارع صلاح سالم، وفي منطقة نفق الملك الصالح ظهرت كثافات مرورية نسبية، وكثافات حتى كوبري الروضة.

أما في محافظة الجيزة، فهناك غلق لطريق الواحات وعمل بعض التحويلات المرورية المستمرة حتى 6 أشهر، أما القادم من منطقة أكتوبر هناك غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري إلى محور حازم حسن، ومنه إلى محور 26 يوليو.

سيولة مرورية

كما ظهرت سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر، فهناك سيولة مرورية والقادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو هناك غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتنفيذ أعمال المونوريل في امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل باتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة 500 متر.

أما في شارع ترسا، ظهرت بعض الكثافات المرورية بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين مع ظهور بعض الكثافات المرورية الأخرى المتحركة في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة، وفي محور صفط يوجد كثافات مرورية تزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة، أما القادم من دائري المنيب والمتجه إلى ميدان لبنان والمهندسين، يفضل محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية التي سببها المحور، أما شارع فيصل فيشهد بعض الكثافات المرورية، بداية من محطة المريوطية وحتى الطالبية.

ويشهد الطريق الدائري كثافات في نزلة شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، مع ظهور كثافات مرورية على دائري المريوطية المتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.