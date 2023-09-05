تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق.. «اعرف بكام النهارده»

البيض من أكثر السلع الغذائية الموجودة على مائدة إفطار الأسر المصرية، خاصة وأنّه يتميز بمعدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لذلك يتم متابعة أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5-9-2023.

ومن الأمور المهمة هي معرفة أسعار البيض بشكل يومي خاصة مع تحديثاتها اليومية من قبل البورصات، ما يجعل أسعارها تختلف من يوم إلى آخر، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمتابعة سعر البيض قبل الشراء يوميا، ولذلك تستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم 5-9-2023.

وانخفضت أسعار البيض اليوم 5-9-2023، بقيمة 3 جنيهات في البورصة الدواجن والبيض، وذلك بعد أن استقر سعره لفترة طويلة، حيث سجل سعر طبق البيض 115 جنيها في البورصة بدلا من 118 جنيها خلال بداية الأسبوع.

أسعار البيض اليوم

ووفق أسعار البورصات المحلية، سجلت أسعار البيض اليوم انخفاضا، وجاء سعر طبق البيض البلدي 122 جنيهًا، وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك في المحال التجارية، كما شهدت جميع الأنواع ثباتًا في الأسعار وهي البيض الأحمر والأبيض.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 117 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 115 جنيها.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 122 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف هذه الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن أسواق المحلية للمستهلكين، حيث ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها في الكرتونة.