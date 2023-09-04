أنطونيوس يفوز بجائزة المبدع الصغير في القصة القصيرة: بقيت تريند في المنيا

تسلم الطالب أنطونيوس أسعد عيد، من محافظة المنيا، مركز ملوي، في الصف الأول الإعدادي، اليوم، جائزة جائزة المبدع الصغير، في مجال الأداب، فرع القصة القصيرة.

وتسلم الطالب الجائزة من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الحفل المقام لتكريم الفائزين بالجائزة التي تقدمها وزارة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وعبر «أنطونيوس»، عن سعادته بالفوز بجائزة المبدع الصغير، قائلا: «كنت تقدمت في دورتين سابقتين ولم يحالفني الحظ، ولذلك أنا سعيد جدا بالفوز هذه المرة، وبقيت تريند على الإدارة التعليمية كلها، والمدرسة هنأتي والمديرية كرمتني، وستكرمني الإدارة مرة أخرى قريبا، والجائزة نقطة مهمة في حياتي».

وعن حلمه قال «أحلم بأن أكون طبيب جراحة كبير في المستقبل».

وعن مصادر ثقافته، أضاف لـ«الوطن»: أحب مشاهدة أفلام الخيال العلمي، وأحب أيضا القراءة، متابعا «بدأت كتابة القصص في الصف الثاني الابتدائي».

وعن أول مرة كتب فيها قصة، قال «كنت في المعتاد أحكي حكايات للأطفال من الحكايات التي أعرفها، وفي يوم لم تكن هناك قصة على بالي، فألفت قصة وحكيتها لأصحابي فأعجبتهم».

تشجيع الأسرة والمدرسة

وأضاف: «قالت لي أختي، إن بإمكاني كتابة هذه القصص وشجعتني هي ووالدتي ومدرسين اللغة العربية في مدرستي أيضا شجعوني على كتابة هذه القصص، والمعلمة طلبت من والدتي الاهتمام بتنمية موهبتي».

وتابع: «كتبت ثلاث قصص بعناوين (رازان رك، وأين أنا، وليس أحد بكامل)»، مشيرا إلى أن القصة الأولى تتناول فكرة آلة الزمن، والشخص أطلق على تجربته في آلة الزمن «رازان رك»، والقصة الثانية عن شخص يسرح بخياله الواسع ولا يدري موقعه من العالم، والثالثة مضمونها أنه لا يوجد شخص في الكون لديه كل شيء أو شخص كامل.