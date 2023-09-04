أسعار الذهب عالميا تتجه للارتفاع بعد انخفاض الدولار

صعدت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات في البورصات العالمية، اليوم الاثنين، نحو أعلى مستوى لها خلال شهر، مدعومة بتراجع طفيف لمؤشر الدولار، واحتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الذهب العالمية اليوم

ووفق البورصات العالمية ارتفعت أسعار الذهب في العقود الأجلة بنسبة 0.23% إلى 1971 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.25% إلى 1945 دولار للأوقية، وجاء هذا مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 104.072 نقطة.

استقرار الأسعار خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي

وخلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، وذلك بعد زيادة معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، لترتفع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات بإضافة 170 ألف وظيفة فقط، بينما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% خلال الشهر، بعد أن بلغ 3.5% في يوليو.

وانكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «إس آند بي جلوبال»، وذلك للشهر العاشر على التوالي، بعد فترة نمو استمرت 28 شهرًا.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي المعدل موسميًا إلى 47.9 نقطة خلال أغسطس من 49 نقطة في يوليو، لكنه جاء أفضل من القراءة الأولية البالغة 47 نقطة، ليستمر قطاع التصنيع في الانكماش كل شهر، منذ نوفمبر 2022، باستثناء استقراره في أبريل.