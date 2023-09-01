البطولات العربية والقارية في الساحل الشمالي تستحوذ على ثقة الاتحادات الدولية

تحت شعار «العالم علمين»، شهدت المدينة الساحلية الكثير من الفعاليات خلال الدورة الأولى للمهرجان الذى حمل اسم المدينة، لتصبح قِبلة للبطولات الرياضية العربية والدولية، وسط إشادات من الأبطال الرياضيين بمدينة السحر والجمال، التى شُيدت فى سنوات معدودة.

استضافة منافسات أفريقيا للجودو.. و«العريان»: لاعبو مصر حقّقوا نتائج رائعة خلال البطولة العربية

المهندس شريف العريان، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عبّر عن فخره باستضافة مدينة العلمين الجديدة للبطولات المختلفة، وأبرزها البطولة العربية للجودو، مشدّداً على أنّ مصر نالت ثقة الاتحادات الرياضية الدولية بعد التنظيم الرائع لتلك البطولات: «مدينة العلمين الجديدة نجحت بامتياز فى استضافة البطولات، بفضل مساعى الدولة لدعم الرياضة، وأكبر دليل على ذلك هو تحقيق أبنائها ميداليات فى مختلف البطولات العربية والأفريقية والعالمية، ومعظم دول العالم لديها رغبة كبيرة فى المشاركة بالبطولات المختلفة التى تنظمها مصر، بعد حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها الدولة بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأضاف «العريان»: «مصر ستُحقق استفادة هائلة من تنظيم البطولات الدولية والعالمية، فضلاً عن الاستفادة الكبيرة للاتحادات الرياضية من خلال اكتساب الخبرات وضخ أموال جديدة تسهم فى الارتقاء بأنشطتها».

وأعلن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو، أنّ الاتحاد الأفريقى للعبة منح مصر حق استضافة منافسات بطولة أفريقيا 2024، المؤهلة لأولمبياد باريس، وذلك خلال شهر أبريل المقبل، بعد النجاح الباهر الذى حققته مصر بتنظيم البطولة العربية للجودو فى العلمين الجديدة، لافتاً إلى أنّ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقّع عقود استضافة مصر لمنافسات البطولة مع مسئولى الاتحاد الأفريقى، على أن يتحدّد فى وقت لاحق مكان إقامة المنافسات، مشيراً إلى أن بطولة أفريقيا تحظى باهتمام كبير من كل منتخبات القارة السمراء، باعتبارها واحدة من أقوى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس، وتمنح 700 نقطة، بما يؤثر على مشوار التأهل.

وقال هشام نبيل، المدير التنفيذى لاتحاد الجودو، إنّ البطولة العربية للجودو فى العلمين الجديدة، شهدت منافسة شديدة بين اللاعبين، مؤكداً أن التنظيم كان على أعلى مستوى، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على استضافة البطولات العالمية والعربية، وظهرت مصر فى أفضل صورها: «البطولة حقّقت نجاحاً كبيراً، وهذا كان متوقعاً، ومدينة العلمين ساحرة بكل المقاييس، ومصر أصبحت قِبلة الاتحادات القارية لإقامة البطولات».

وفى السياق ذاته، علّق الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، على استضافة العلمين الجديدة للبطولات، قائلاً: «العلمين شهدت طفرة إنشائية غير مسبوقة، ومصر حقّقت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على صعيد استضافة البطولات الكبرى، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، لخروج البطولات بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية، ونتطلع لحصد ألقاب فى كل البطولات التى نشارك بها، والآن يمكننا القول إنه أصبح لدينا جيل قوى من اللاعبين يمكنهم حمل الراية المصرية فى كل البطولات الدولية والقارية». وأوضح محمد فضل، لاعب كرة قدم بالنادى الأهلى سابقاً، أن مهرجان العلمين الجديدة شهد مشاركة عدة لاعبين سابقين فى المباريات التى أقيمت على أرض المدينة، قائلاً: «الفكرة كانت حلوة جداً، وشعار «العالم علمين» جميل جداً، والأجواء كانت أكثر من رائعة فى ظل وجود اهتمام عالمى بالمهرجان، بما يمثل تسويقاً للمدينة، والجميع حرص على الوجود، وفى مقدمتهم نجوم الكرة من الجيل الذهبى، وعلى رأسهم حسام غالى، أحمد حسن، حازم إمام، سيد معوض، محمد شوقى، محمد زيدان، خالد بيبو، شريف عبدالفضيل وأمير عبدالحميد وأدعو الناس لزيارة العلمين».

فيما أعرب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن سعادته بالمشاركة فى بطولة «تحدى الجيل الذهبى»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكداً أن البطولة شهدت مشاركة نجوم حقّقوا إنجازات ونجاحات لبلدهم وأنديتهم: «سعيد جداً بهذا الحدث، وهدفنا إرسال رسالة إلى دول العالم بأن هناك مدينة جديدة رائعة على أرض مصر، وأنا سعيد بأن هناك سياحة أجنبية موجودة، ودورنا المجتمعى هو مساندة بلدنا فى الترويج السياحى من خلال هذا النوع من المباريات».