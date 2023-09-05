قنصل مصر ببورتسودان: المرحلة المقبلة ستشهد انتظاما للرحلات الجوية

قال سامح فاروق قنصل مصر ببورتسودان، إنّ وصول أول رحلة مصر للطيران إلى المدينة يعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتظاما للرحلات بين البلدين.

مراسم الاحتفال باستقبال أول طائرة

وأضاف «فاروق»، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «المسؤولون السودانيون شاركونا الاحتفال بمراسم استقبال أول طائرة تصل إلى مطار بورتسودان، وهذا الامر ليس غريبا على مصر في ضوء العلاقات المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين حكومة وشعبا».

أول طيران منتظم

وتابع: «نحتفل اليوم بأول طيران منتظم بين مصر والسودان، وبين العالم كله والسودان، ونحن سعداء بهذه المناسبة، وسيكون هناك أكثر من رحلة أسبوعية حتى تساعد على التواصل الشعبي والأسري بين شعبي مصر والسودان، وهذا الأمر يعبر عن التواصل الذي سيستمر خلال الفترة المقبلة.