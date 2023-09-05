سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. متوسط الشراء 33.32 جينه

يسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا منذ تعاملات أمس الاثنين حيث يبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.32 جنيه للشراء و 33.43 جنيه للبيع بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023، حيث جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.12 جنيه للشراء و33.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.12 جنيه شراء و33.28 جنيه بيعا.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- ووصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل البنك التجاري الدولي 33.39 جنيه للبيع و33.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.38 جنيه بيعا و33.28 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- فيما يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية 33.23 جنيه للشراء و33.38 جنيه للبيع.