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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. متوسط الشراء 33.32 جينه

كتب:

مريم حنفي
09:11 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
سعر اليورو اليوم- صورة تعبيرية

سعر اليورو اليوم- صورة تعبيرية

يسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا منذ تعاملات أمس الاثنين حيث يبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.32 جنيه للشراء و 33.43 جنيه للبيع بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023، حيث جاء كما يلي: 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.12 جنيه للشراء و33.27 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر 

- يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.12 جنيه شراء و33.28 جنيه بيعا. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 

- ووصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل البنك التجاري الدولي 33.39 جنيه للبيع و33.23 جنيه للشراء. 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما يسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.38 جنيه بيعا و33.28 جنيه شراء. 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- فيما يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية 33.23 جنيه للشراء و33.38 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي