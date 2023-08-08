أسعار العملات الیوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك.. اعرف الدولار واليورو بكام

تواصل أسعار العملات الأجنبية استقرارها مع بداية التعاملات اليوم الثلاث 8-8-2023 في جميع البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ سجل الدولار الأمريكي 30.84 للشراء و30.93 للبيع، وفقًا لأسعار العملات المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وترصد «الوطن» أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك، وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، 33.98 جنيه للبيع، و33.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر، 33.98 جنيه للبيع، و33.80 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، 39.36 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر، 39.36 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، بلغ 100.38 جنيه للبيع، و99.36 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، سجل 100.38 جنيه للبيع، و100.039 جنيه للشراء.