مصادر بـ«التموين»: تطبيق الكارت الموحد في 4 محافظات بعد تجربته ببورسعيد

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن المحافظات المقرر بدء تطبيق تجربة الكارت الموحد فيها، بعد تجربته في محافظة بورسعيد، ومنحه لعدد من المواطنين، ويضم أكثر من خدمة حكومية عبر نفس الكارت، ومنها خدمات صرف السلع التموينية والخبز والتأمين الصحي والخدمات البريدية.

تجربة الكارت الموحد

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّه من المقرر أن تشهد 4 محافظات أخرى بدء التجربة قريبا، وهي محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء، موضحة أنّ تطبيق تجربة الكارت الموحد مرتبطة بمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها بعض المحافظات في التأمين الصحي.

وأكدت المصادر، أنّ الكارت الموحد يقتصر استخدامه على صاحبه فقط، إسوة بالبطاقة الائتمانية الخاصة بحسابات البنوك، فيما تتيح وزارة الاتصالات إصدار أكثر من كارت للأسرة الواحدة، حسب أعداد أفراد الأسرة الراغبين في الحصول على الكارت.

خدمات الكارت الموحد

وبداية من منتصف شهر أغسطس الماضي، أطلقت وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، الكارت الموحد في محافظة بورسعيد؛ من أجل توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، ويشمل الكارت في المرحلة الأولى لخدماته «صرف التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية» مع استهداف إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، وتعميمه في باقي المحافظات تباعا.