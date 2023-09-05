ضبط طن مكرونة سريعة التحضير داخل مصنع غير مرخص في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة عدة حملات تموينية، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز كوم حمادة عن ضبط كمية من التوابل و 76 علبة زبادي منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركز إيتاى البارود تم ضبط 1000 كيلو جرام مكرونة سريعة التحضير داخل مصنع دون ترخيص، ومحطة تمويل وقود لتجميعها 150 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفى مركز وادي النطرون تم تحرير 6 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

ضبط أعلاف مجهولة فى البحيرة

وتمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 2 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية و2 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز دمنهور تم ضبط 5 مخابز يعملون دون ترخيص و 5 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير محضرين تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 11000 جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى المحمودية تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر عرض للبيع لحوم مكشوفه مما يعرضها للتلوث و محضرين غلق لتجار تموينين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.