ضبط 12 طن كبدة منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة مكبرة بإيتاي البارود، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 810 كراتين كبدة زنة الواحدة 15 كيلوجراما بإجمالي 12 طنا بإحدى الثلاجات، منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة عليها، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.