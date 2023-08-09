التنسيق الحضاري يدرج اسم رائدة العمل المجتمعي توفيقة عثمان بمشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم توفيقة عثمان توفيق، رائد العمل المجتمعي، في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاش بها الفنانون والشخصيات المؤثرة التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر التاريخ الحديث، وتمّ تعليق لافتة «عاش هنا» على المنزل الذي عاشت به الراحلة والكائن في 1 شارع العزيز عثمان الزمالك- القاهرة.

معلومات عن توفيقة عثمان

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: توفيقة عثمان توفيق مولودة في 16 أبريل 1951، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم الإعلام عام 1981، وتقلدت عددا من الوظائف: عملت مدرسة بالمدرسة الباكيستانية بالزمالك من عام 1983 حتى 2005 ،تولت إدارة مكتب محاماة زوجها المحامي هيثم الشلاح بعد وفاته من عام 2003 حتى عام 2017 .

إنجازات وأنشطة

انضمت إلى جمعية تنمية خدمات حي الزمالك في بداية تأسيسها في التسعينيات وعملت بها سنوات طويلة حتى شغلت منصب رئيس الجمعية، وأشرفت على عشرات المبادرات من أجل تنمية المنطقة والحفاظ عليها والارتقاء بها في كل المجالات البيئية والتراثية والتوعوية والتعليمية.

ومن أبرز المبادرات إعادة إحياء حديقة الأسماك، وتهيئة أرصفة المنطقة، ومبادرات النظافة وجمع المخلفات والقمامة كما أشرفت على العديد من مبادرات التشجير وكانت من أوائل من طالبوا بإشراك المجتمع المدني والسكان في القرارات المصيرية التي تمس سكان المنطقة ودافعت عن المنطقة أمام العديد من المشروعات التي تخالف أسس التخطيط العمراني السليم.

كما انضمت الي مجموعة Zamalek Guardians التي تأسست عقب ثورة 25 يناير 2011 من شباب الحي، واهتمت السيدة توفيقة بجميع مبادرات الحفاظ على البيئة أيمانا منها بأهمية الملف البيئي من أجل الارتقاء بالمنطقة مثل مشاركتها في مبادرة Very Nile التي تسعى إزالة المخلفات والقمامة من نهر النيل.

جاء ذلك فضلا عن اهتمامها بملف المعمار والتراث ومشاركتها في العديد من الفاعليات الثقافية والتعليمية.

ولعل أبرز دور لعبته هو دور همزة الوصل بين السكان والمسؤولين وبذلك كان لها الفضل في توصيل صوت السكان إلى متخذي القرار بصورة مستمرة مده عشرات السنوات وقامت بتمثيلهم في لحظات محورية من تاريخ المنطقة حتى لقبت بـ عمدة الزمالك.

كانت توفيقة عثمان خير مثال على العمل الأهلي والمجتمعي والعطاء دون مقابل. الجهود الوطنية: تطوعت في الاشراف علي الانتخابات بين عام 2011 و2015، وتوفيت في 7 يوليو 2023.