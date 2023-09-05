انطلاق فعاليات نادي السينما المستقلة في الأوبرا السبت المقبل

ينظم المركز القومي للسينما، عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، السبت المقبل، في تمام الخامسة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا.

عرض الفيلم الروائي القصير «شغف»

ويجرى عرض كل من الفيلم الروائي القصير «شغف» للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير «جرسون» للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج احمد حمدي اليك.

ندوة عقب الفيلم يديرها الناقد أحمد عسر

وعقب عرض الأفلام، تعقد ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

معلومات عن نادي السينما

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثاني من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.