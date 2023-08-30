موعد بدء العام الدراسي الجديد.. «التعليم» توضح الخريطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي للمراحل التعليمية المختلفة لكافة المدارس الحكومية، الخاصة، الخاصة للغات، الرسمية، والرسمية للغات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون في 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024، وعدد أسابيع الدراسة ستكون 35 أسبوعًا.

وتنشر «الوطن»، موعد بدء العام الدراسي الجديد، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي كالتالي:

- 30 سبتمبر 2023 موعد بدء العام الدراسي الجديد 12023-2024.

- 35 أسبوعًا عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي 2023- 2024.

- 14 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 .

- 27 يناير تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023- 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2023- 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2023- 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2023- 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2023- 2024.

- ينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2023- 2024.

وستكون امتحانات الثانوية العامة حسب الخريطة الزمنية في 15 يونيو عام 2024، والدبلومات الفنية يوم 1 يونيو عام 2024.