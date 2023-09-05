وزير الصحة: منظومة التعليم في القرن العشرين صنعت علماءً غزوا العالم بفكرهم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ المنظومة التعليمية في بداية القرن العشرين صنعت أجيالًا وعلماءً غزوا العالم بفكرهم وعلمهم.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في مصر، كانت الطرق والمواصلات وشبكة السكك الحديدية من أحدث شبكات السكك الحديدية على مستوى العالم ولم يتمّ تطويرها بالقدر الكافي الذي يتماشى مع عدد السكان، وكانت تستطيع أن تعمل في ظل 19 مليون مواطن».

وتابع: «التغيير الديموغرافي الحقيقي في مصر حدث منذ عام 1950، وهذا هو التغيير في دور الدولة الاجتماعي الذي شاهدنا معه اختلال التوازن بين السكان والموارد والخدمات، إذ مثلت الزيادة السكانية عبئا على الاقتصاد القومي وخطط التنمية».

وواصل: «في عام 2000 بلغ عدد سكان مصر 65 مليون نسمة، وبعد 23 سنة فقط زاد هذا العدد بنحو 40 مليون نسمة، وبالتالي، فإن هذا العبء الشديد على الاقتصاد وخطط التنمية يمثل تحديا لرفاهية المواطن والخصائص السكانية التي هي عنوان هذا الحديث».