وزير الصحة: عجز الموازنة كان صفرا حتى 1950.. والنمو الاقتصادي لا يوازي السكاني

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ إيرادات الدولة في عام 1900 كانت 10 ملايين جنيه ومصروفاتها 10 ملايين جنيه، وفي عام 1950 حدث عجز بسيط، وتوالى العجز حتى وصل في عام 2022-2023 إلى 1.5 تريليون جنيه موارد مقابل 3.2 تريليون جنيه مصروفات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر تشهد نموا اقتصاديا، لكنه لا يوازي النمو السكاني، فالنمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني على الأقل، لتحقيق الخصائص السكانية المرجوة.

وتابع: «مصر ليست كأي دولة، حيث مرّت عبر تاريخها بظروف وتحديات من حروب وأحداث إرهابية وثورات، أثرت تأثيرا شديدا على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية ومن ثم معدلات الإنجاب والنمو».

وواصل: «هل مصر فقط تعاني من زيادة عدد السكان؟، دعونا نقارن بين مصر عام 1955 وكان عدد سكانها 23.5 مليون نسمة، أما ألمانيا فكانت 71 مليون نسمة، أي 3 أضعاف مصر، وكانت إيطاليا 48 مليون نسمة، وبنظرة سريعة إلى عام 2023، نجد أنّ مصرَ وصلت إلى 105 ملايين بزيادة قدرها 82 ملايين مواطن في 67 سنة، بينما زادت ألمانيا 11 مليونا وإيطاليا 10 ملايين نسمة، وهذه الزيادة السكانية الكبيرة أثرت على نصيب المواطن المصري من الدخل القومي، وهناك فارق كبير بين نصيب الفرد في الناتج القومي المحلي في مصر وألمانيا وإيطاليا».