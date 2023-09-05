معلومات عن وزير الدفاع الأوكراني الجديد.. لعب دورا في المفاوضات مع روسيا

سياسي وبرلماني أوكراني ينتمي إلى تتار القرم، تم تعيينه أمس، في منصب وزير الدفاع الأوكراني الجديد، على خلفية الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة وزير الدفاع السابق أولكسي ريزنيكوف وتعيين أميروف خلفًا له، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز.

من هو وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟

وألقى «زيلينسكي»، قرار تعيين وزير الدفاع الأوكراني الجديد، في خطاب مسائي مصور، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد بعض الاتهامات داخل وزارة الدفاع الأوكرانية، نحو الوزير السابق أوليكسي ريزنيكوف، ومع تصاعد الحملة ضد الفساد التي تقودها أوكرانيا بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي، والتي تخللها بعض التحقيقات الداخلية، خلال الشهرين الماضيين.

وزير الدفاع الأوكراني الجديد.. خلفية سياسية متعددة

ورستم أميروف، وزير الدفاع الأوكراني الجديد، له خلفيات سياسية متعددة، حيث شغل مناصب متنوعة في البرلمان وشغل دورًا مهمًا في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، كما أنه يجيد العديد من اللغات بما في ذلك العربية، وقد تلقى تعليمه في القرم والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في الجنوب الأوكراني، عن تقدم استراتيجي للقوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا جنوبي البلاد، مما دفع القوات الروسية إلى التراجع إلى خط الدفاع الثاني.

يذكر أن زيلينسكي واجه انتقادات بسبب تقدمه البطيء في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، ولكنه أكد على أهمية السلام والعدالة في المنطقة.