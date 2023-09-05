أوكرانيا: مقتل وإصابة 1623 طفلا منذ بدء الأزمة الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم، مقتل وإصابة 1623 طفلا بينهم 503 أطفال وإصابة 1120 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

جروح مختلفة الخطورة

وذكر مكتب المدعي العام ـ في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه حتى اليوم 5 سبتمبر، تأثر أكثر من 1623 طفلا في أوكرانيا جراء الأزمة الروسية، موضحا أن 503 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1120 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

معظم القتلى في دونتسيك

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ300 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 124 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.