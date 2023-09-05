موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للشعبيتن العلمي والأدبي

يشغل موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بال كثير من طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، وبدء أعمال التصحيح منذ 29 أغسطس، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني التي استمرت في الفترة من السبت 19 أغسطس حتى الاثنين 28 أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ويتزامن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 مع بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الأزهر الناجحين في الدور الأول، ولم يعلن حتى الآن عن موعد محدد لظهور نتيجة الدور الثاني، ولكن حسب ما أعلنه الأزهر يجرى إعلان لنتيجة قبل منتصف سبتمبر الجاري.

ويستمر طلاب الدور الأول في تسجيل رغباتهم إلى حين الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، ليجرى بعدها تنسيق الأزهر لطلاب المرحلة الثانية الذي يقدرعددهم 49693 طالبا من الأقسام العلمي والأدبي، وفقا لبيان نتيجة الثانوية الأزهرية، الذي أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وكانت بدأت عمليات التصحيح منذ 29 أغسطس الماضي، وسوف يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بعد الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.