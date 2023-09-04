مصطفى عمار: مهرجان العلمين حوّل المدينة من أرض الألغام إلى سحر الأنغام

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه شهد نهاية فعاليات مهرجان العالم علمين بعد 52 يومًا تحديدًا من النجاح والانطلاق وليالٍ عظيمة قدمها لنا مهرجان العالم علمين، إذ استطاع أن يحول أرض الرعب من الألغام إلى أرض سحر الأنغام مثلما كتب الكتاب الصحفيون وعبروا عن ذلك.

مليون زائر في العلمين

واستعرض «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»، بعض الحقائق عن مهرجان العالم علمين، قائلا إن المهرجان انطلق في 12 يوليو 2023، وكان واحدًا من أكبر الأحداث الفنية والترفيهية في الشرق الأوسط إذ استقبلت مدينة العلمين خلاله عما يقرب من مليون زائر.

فعاليات فنية ورياضية

ولفت إلى أن مهرجان العلمين ضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية استهدف الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة وتستهدف المزيد من فرص العمل الكثيرة التي جرى توفيرها خلال المهرجان.