تداول 218 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج 50 سفينة في 48 ساعة إلى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة أخرى من الحاويات والصب الجاف والسائل.

الحاويات الصادرة 45% من المتداول في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية، بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة.

تداول 218 ألف طن بضائع استراتيجية

تم خلال تلك الفترة تداول حوالي 218 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية في مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما في ذلك الصب السائل والصب الجاف والبضائع العامة والترانزيت.

وأصدر اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، توجيهات بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل. كما شدد على أهمية اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية بهدف منع التلوث بجميع أشكاله.