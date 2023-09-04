أحمد العمري يشعل أجواء مهرجان القلعة بابتهال «ماشي بنور الله»

أشعل المنشد أحمد العمري حفله على مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الليلة الحادية عشرة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بتقديم ابتهال «ماشي بنور الله».

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وهاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

العمري في مهرجان القلعة

ومن المقرر أن يقدم العمري في الحفل مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية؛ منها رباه يا من أناج، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلي، صلي يا رب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبي الكريم.

وفي العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.