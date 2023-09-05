وزير الصحة: لدينا 61 مليون مواطن في مرحلة العمل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن خصائص السكان في مصر، قائلا إنّ 35 مليون مواطن تتراوح أعمارهم بين يوم إلى 15 عاما، وهذه إضافة قوية لعمر أمّة شابة، أما الفئة العمرية من 65 عاما للأكبر، فتبلغ 6.9 مليون مواطن، لافتا إلى أنّ الأغلبية العظمى من السكان وعددهم 61 مليون نسمة في مرحلة الإنتاج والعمل، وأعمارهم تتراوح بين 15 حتى 64 عاما.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ معدل الإعالة في مصر كبير، متمنيا أن تكون الفئة العمرية في مرحلة الإنتاج والعمل هي الأكبر.

وتابع الوزير، أنّ الدولة لا تتدخل في تحديد عدد الأطفال، ولا تتدخل في حرية الأفراد، لكن يجب توجيه الأسر بإنشاء عائلة سعيدة تتمتع بصحة جيدة وتكون إضافة للمجتمع.