«الموسيقيين»: إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي تخطت 20 مليون جنيه

كشفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموقف المالي الحالي، وميزانية النقابة في البنوك، موضحا أن إجمالي الأرصدة بلغت 144.5 مليون جنيه.

وأوضح مصطفى كامل، في بيانٍ صحفي، أنّ إيرادات موسم حفلات صيف 2024، تخطت 20 مليون جنيه، رغم عدم انتهاء الموسم بعد، إذ أنّ حصيلة الإيرادات قابلة للزيادة، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

رقم صادم تحققه النقابة لأول مرة

وتابع «هذا الرقم تُحققه النقابة لأول مرة في تاريخها، بعدما كانت تربح 4 مليون جنيه، في عهد المجالس السابقة، فيما كان أكبر رقم، هو موسم صيف 2023، بإجمالي 7 مليون جنيه فقط».

وقال: «عاهدت الله، وعاهدت الجميع، إن لم تكن إيرادات الساحل 20 مليون جنيه على الأقل، سأتقدم باستقالتي من النقابة، وراهني الجميع، وكان في مقدمتهم الفنان حلمي عبد الباقي، وقال لي إن أكبر توقع من الممكن أن يصل إلى 11 مليون جنيه فقط، والحمد لله كسرنا الـ20 مليون، والموسم لم ينتهِ بعد».

وأشار إلى أن هناك المزيد من الانجازات في جدول أعماله، ولن يرتاح البال إلا بتحقيق كل الأمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية.