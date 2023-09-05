«الأرصاد»: أجواء حارة ورطبة نهارا.. والعظمى على القاهرة 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس نهارا وتحديدا خلال ساعات الذرورة، يسودها أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد أنّ درجات الحرارة اليوم يُتوقع أن تسجل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 35 والصغرى 26، السواحل الشمالية الغربية 34 -24، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 34 -25، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستسجل العظمى 38 والصغرى 28، وفي مدن شمال الصعيد 37 -23، وأخيرا جنوب الصعيد 41 - 28 درجة مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة على كافة المدن

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 18

كاترين 31 17

الطور 33 25

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 23

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 41 28