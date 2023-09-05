«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتركيز على تنفيذ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، وتنظيم معارض «أهلا بالمدارس» لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية بتسيير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

الوجبة المدرسية

فى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود محافظات مطروح والغربية والدقهلية في اتخاذها الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول لها وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها، في محافظة مطروح جار العمل الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة خاصة مصنع إنتاج الوجبة المدرسية بمطروح والعمل على مزيد من تحسين جودة المنتج الغذائي والعمل على توفير الوجبة المدرسية للطلاب.

معرض «أهلا مدارس» في المحافظات

وفي محافظة الغربية، جرى تجهيز معرض أهلا مدارس لتوفير الأدوات المدرسية وبيع الملابس المدرسية بأسعار تنافسية، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، فضلا عن تكثيف حملات النظافة والتجميل وإزالة أي إشغالات وطلاء أعمدة الإنارة في محيط المدارس.

وفي محافظة الدقهلية، جار العمل على افتتاح عددا من المعارض «أهلا مدارس» لتوفير مستلزمات المدارس للطلاب على مستوى المحافظة بأسعار مخفضة، تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين، مع وجود تخفيضات للأسر الأولى بالرعاية تتراوح من 30 % إلى 40 %.