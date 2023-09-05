وزير الصحة: لا نتدخل في عدد المواليد والإنجاب لكن نسعى لضمان حياة جيدة للجميع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّنا لا نتدخل في أعداد المواليد والإنجاب ولكن نتدخل في جودة الحياة للمواليد، مشيراً إلى العائد الديموجرافي وهو الفوائد الاقتصادية المحتملة من جنى ثمار انخفاض معدلات الإنجاب الهائلة التي تعاني منها مصر، وحتى نستطيع جني ثمار هذه العوائد فلابد على الدولة الاستثمار في الثروة البشرية بإنشاء المصانع الجديدة وتوفير فرص العمل وإنشاء أماكن توفر خصائص سكانية مؤهلة تزيد الإنتاجية والاستثمارات للدولة.

عبدالغفار: جنى العائد الديموجرافي يحتاج لـ 15 عاما ولن يكون بالسرعة التي نتمناها

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة تستهدف تخفيض معدلات الوفيات وكذلك معدلات المواليد، وجني العوائد الديموجرافية يحدث في فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً، أي لن يكون بالسرعة التي نتمناها ولكنه سيحتاج إلى وقت لتغيير التركيبة السكانية.

طفرة سكانية متوقعة بعد 10 سنوات من الآن

وتابع وزير الصحة، أنَّ هناك 25 مليون طفل وصلوا لعمر 10 سنوات وبعد 10 سنوات أخرى سيكونون مؤهلين للزواج والإنجاب، وبالتالي بعد 10 سنوات من الآن نتوقع طفرة سكانية أخرى، وعلينا أن ننتبه إلى القضية السكانية ونعمل بكل قطاعات ومفاصل الدولة وليس وزارة الصحة فقط، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ممثلة في رئيس الدولة والاهتمام بهذه القضية.