وزير الصحة: تخصيص فوائض الادخار في الناتج القومي المحلي لتقديم خدمات جيدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ الخصائص السكانية هي سمات وعوامل تصف وتحدد السكان بمنطقة معينة، مبينًا أنه من الممكن مع الزيادة السكانية ظهور أمية زائدة أو مستوى تعليمي وجودة ليست بالضرورة كافية أو ترقى إلى ما نتمناه، وينتج عنه معدلات الإنتاج والتوظيف أقل من المستهدف، وهي الخصائص التعليمية والصحية والتشغيل والمهارات الحياتية اللازمة.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فوائض الادخار في الناتج القومي المحلي، سيتوجه إلى الاهتمام بجودة الخصائص السكانية من تعليم وصحة وتشغيل وإنتاج، بدلاً من الإنفاق على التطعيمات وإنشاء المرافق الجديدة والمدارس والجامعات.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنَّ حقوق الأسرة في حياة سعيدة وقوية وواعية تشمل حقوق الطفل والأم، وهي ضمن حقوق الإنسان المعنى الأعم والأشمل، لذا من المهم تأجيل الحمل عام بعد الزواج والتباعد بين كل حمل وآخر من 3 إلى 5 سنوات، وعليه فقد تمّ إطلاق مبادرة برعاية الرئيس السيسي، على غرار المبادرات الرئاسية تُسمى «الألف يوم الذهبية» والضامنة لحقوق الطفل في حياة صحية آمنة بمعنى أنَّه ليست صحية فقط بل اجتماعية ونفسية وتتحقق بأن يكون هناك تباعد بين إنجاب كل طفل وآخر.