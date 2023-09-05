وزير الصحة يستعرض الساعة السكانية: تجاوزت الـ105 ملايين نسمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّه جرى ضبط الساعة السكانية على الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 11.25، وجرى رصد الزيادة السكانية التي تمت خلال هذه الفترة، وبلغ عدد السكان في الساعة السكانية في تمام الساعة 12.02 105 ملايين و415 ألف و159 نسمة.

وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: «ما يتم تسجيله من 2230 زيادة سكانية هو الفرق بين المواليد والوفيات في ضوء تسجيل مكاتب الصحة معدلات المواليد والوفيات من الساعة العاشرة حتى الساعة 11.25».

وتابع: «هذا يدل على كم الزيادة السكانية التي يمكن أن نشهدها على مدار اليوم، ويتم حساب المتوسط اليومي ومتوسط الساعة من خلال الجهاز المركزي، وهذا يدل على الزيادة السكانية السريعة».