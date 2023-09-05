الرئيس يشهد فيلما قصيرا لـ«مذيع الشارع».. يرصد وعي المواطنين بالمشكلة السكانية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا قصيرًا لمذيع الشارع أحمد رأفت، رصد فيه وعي المواطنين عن المشكلة السكانية، ووجه إليه بعض الأسئلة في هذا الخصوص.

وسأل أحمد رأفت المواطنين عن اسم وزارة الصحة والسكان، وسر الجمع بين الصحة والسكان في الوزارة ذاتها، ومعنى مصطلح دخل الفرد من الناتج القومي.

وأشار بعض المواطنين، إلى أنَّهم يعرفون جيران وأقارب أنجبوا عددا كبيرا من الأبناء وصل إلى 9 أطفال، وأكّد آخرون ضرورة الاكتفاء بإنجاب طفلين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم وانعكست على المنطقة، وشدد البعض على أهمية دور المرأة المصرية بعدما تقلدت أرفع المناصب، فقد أصبحت وزيرة ونائبة وقاضية.