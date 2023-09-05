وزير الصحة: الريف وصعيد مصر الأعلى في معدلات الإنجاب

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ المسح السكاني الأخير، بيّن أنّ معدلات الإنجاب في الريف لا تزال أعلى من الحضر والوجه القبلي على الخصوص، موضحا أنّنا نمتلك خريطة واضحة للتوجه لتخفيض الإنجاب بالمناطق الأعلى كثافة وزيادة في المواليد، والقضية مرتبطة بتدني مستويات التعليم والبطالة وبعض المشكلات الخاصة بالفقر، ويمكن من خلال الفكر والدراسات الاقتصادية التغلب على المشكلات والسيطرة على النمو السكاني بتلك المناطق.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ التكليف الرئاسي لوزارة الصحة في 13 أغسطس الماضي، بوضع خريطة سكانية وجعل قضية السكان على رأس أولويات الوزارة، أثمر اليوم عن إطلاق وتقديم الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

وتابع وزير الصحة والسكان، «الوزارة تعمل على قضية السكان من خلال محاور ومشاركة دولية ومحلية وإقليمية، اشتركت فيها أهداف مصر 2030 واستحقاقات دستورية وأهداف التنمية المستدامة والمسوحات الديموجرافية للجهاز المركزي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».