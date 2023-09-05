مسؤول نيجيري: نستهدف وصول نسبة وفيات الأمهات والأطفال لـ0% بحلول 2030

وجّه رئيس البرنامج القومي للسكان في نيجيريا، الحاج ناصر عيسى، الشكر لمصرَ على التنظيم الرائع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وقال عيسى، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نيجيريا إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وطورنا سياسات قومية معنية بالسكان وجرى صياغة هذه السياسات في عام 2022».

وأضاف: «المستهدف هو خفض وفيات الأطفال والأمهات، وأن يصل هذا الرقم إلى الصفر بحلول عام 2030، وأن نفي بالاحتياجات السكانية المتزايدة، وأن نتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات وتمكين المرأة والفتاة، وخفض الوفيات إلى الصفر بحلول 2030، وهذا من شأنه التأثير على التعليم ومنظومة الرعاية الصحية».

وتابع: «نحاول خفض نسبة الوفيات بين الأمهات، ونتعاون مع شركائنا في التنمية حتى يكون لدينا مستويات مختلفة من التقدم على المستويين الإقليمي والمحلي».

وأكمل: «استطعنا خفض الكثير من تعداد المواليد التي كانت تتزايد عاما بعد عام، واتخذنا سياسات وقرارات كثيرة لخفض نسبة الوفيات بين الأمهات لتصل إلى 5.2% بدلا من 6%، وكان يتعين عليها التكيّف مع كل الإجراءات والتدابير التي تم وضعها من أجل الوصول إلى رعاية صحية أفضل، ولدينا الكثير من الثقافات وبعض الأمور الدينية، ولكننا نحاول أن نتكيف مع كل هذه القضايا، خاصة التي تعلقت بجائحة كورونا ونتائجها، ونحاول رفع الوعي وتوفير مزيد من الأموال لضخها في المنظومة الصحية».