الجيزة تعلن عن 50 وظيفة شاغرة للمهندسين.. إليك التخصصات والتفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة استقبال طلبات التقديم على 50 وظيفة خالية للمهندسين منها 25 مهندسا ميدانيا قسم إنشاءات، و3 مهندسين عمارة، و2 تخطيط عمراني، و5 تخصص كهرباء، و7 ميكانيكا، و4 ميكانيكا سيارات، و3 ميكانيكا معدات ثقيلة، و2 مهندسين مدني تخصص طرق، و6 محللين نظم معلومات جغرافية، حتى يوم 27 من شهر سبتمبر لعام 2023.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف المذكورة سلفا من قبل محافظة الجيزة.

المؤهل الدراسي

- يشترط حصول المتقدم على بكالريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة سلفا.

الواجبات والمسؤوليات بالنسبة للمهندس الميداني

- إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

- إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.

- إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الواجبات والمسئوليات لمهندسي العمارة

- إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

- إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

- الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.

- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الواجبات والمسئوليات لمهندس التخطيط العمراني

- إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى على تنفيذها.

- إعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية (الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS).

- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الواجبات والمسئوليات لمهندسي الكهرباء

-إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

-القدرة على تصميم شبكات الإدارة العامة.

-تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

-إجادة العمل على الحاسب الآلي.

الواجبات والمسئوليات لمهندسي الميكانيكا وميكانيكا السيارات وميكانيكا المعدات الثقيلة

- خبرة في مجال صيانة السيارات.

- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- خبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.

الواجبات والمسئوليات لمهندسي المدني تخصص طرق

- تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري.

- إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.

- إعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق.

- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الواجبات والمسئوليات تجاه محللين نظم معلومات جغرافية

- مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية

- دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية.

- إعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.

- تحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع.

- مراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها.

- إدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها.

- القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.

- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

شرط التقديم على الوظائف

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

- أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

- أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

- ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

- أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

- العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

المستندات المطلوبة

صور من التالي ذكره:

- المؤهل الدراسي.

- شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

- يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى جينها.

- تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.